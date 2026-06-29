Beni WhatsApp’tan atamazlar!

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Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'la yaşadığı tartışma sonrası Kulüpler Birliği Vakfı'nın WhatsApp Grubu'ndan çıkarıldığı ileri sürülmüştü. İddialara ve toplantılara alınmayacağı yönündeki spekülasyonlara yanıt veren Göktürk, şunları söyledi: "Olabilir mi öyle bir şey? Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili'ni WhatsApp grubundan çıkarmak kimin haddine? Kulüpler Birliği, bizim üzerimizde bir kurum değil. Kulüpler Birliği bize hizmet etmek için var. Toplantılara İstersem katılırım, istersem katılmam. Başkanın takdiridir. Fenerbahçe Kulübü her kimi uygun görürse o kişiyi Kulüpler Birliği toplantısına gönderir, isterse de komple katılmayabilir."