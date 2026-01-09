Bir Özil hayranı

F.Bahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Arsenal'de birlikte oynadığı sarı-lacivertli takımın eski yıldızı Mesut Özil'in izinden gidiyor… Özil, 27 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye imza atarken, Guendouzi 8 Ocak 2026'da yine bir ara transfer döneminde İstanbul'a indi.
26 yaşındaki Fas asıllı Fransız orta saha, 2021 yılında Bild'e verdiği röportajda
Mesut'tan övgüyle söz etmişti: "Arsenal'de beni hemen kanatlarının altına aldı ve benimle özel olarak ilgilendi. Çok yardımcı oldu. Bundan dolayı benim için bir ağabey gibi.
" Guendouzi, Mesut'un kendisine öğrettiklerini ise şöyle özetlemişti: "Olağanüstü top becerileri var, harika paslar atar. Bana şöyle derdi, 'Kendinize ve yeteneklerinize güvenin. Güçlü yönlerinize inanın. Kendinizi en iyi takımlarda gösterme potansiyeline sahipsiniz.'
O topu ayağına aldığında yapabileceklerinin sınırı yok."