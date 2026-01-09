Bir Özil hayranı

F.Bahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Arsenal'de birlikte oynadığı sarı-lacivertli takımın eski yıldızı Mesut Özil'in izinden gidiyor…26 yaşındaki Fas asıllı Fransız orta saha,Mesut'tan övgüyle söz etmişti:" Guendouzi, Mesut'un kendisine öğrettiklerini ise şöyle özetlemişti: "Olağanüstü top becerileri var, harika paslar atar. Bana şöyle derdi,O topu ayağına aldığında yapabileceklerinin sınırı yok."