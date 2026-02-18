‘Bizim yerimiz Avrupa’

Süper lig'de
Trabzonspor deplasmanından 3-2 galibiyetle dönen, namağlup ünvanını sürdüren Fenerbahçe, rotasını Avrupa Ligi'nde yarın Nottingham Forest ile oynayacağı play-off maçına çevirdi. Geldiği günden bu yana 11 yıldır hasret kalınan Süper Lig şampiyonluğunun önemini anlatan teknik direktör Tedesco, bunun yanına Avrupa Ligi şampiyonluğunu da ekledi.
İtalyan hocanın, Samandıra'da yaptığı toplantılarda öz güven ve hedef vurgusunun ön plana çıktığı öğrenildi. Tedesco'nun, "Trabzonspor maçındaki performansınız harikaydı. Şimdi ligi unutun, Avrupa'ya odaklanın. Bizim Avrupa'da da hayalimiz var. Kurduğumuz kadro ve sizin kaliteniz Avrupa'da çok daha ileriye gider"
dediği belirtildi.