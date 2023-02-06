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Giriş Tarihi: 6.2.2023

Borini zirvesi

Samet YÜKSEL
Borini zirvesi

Sarı-lacivertliler, 2.5 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli olan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu için 1 milyon Euro’luk teklifini 1.5 milyon Euro’ya yükseltecek. Tarafların el sıkışması bekleniyor

Kadrosunu Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ile güçlendiren, Emre Demir'i de alır almaz Samsunspor'a kiralık gönderen Fenerbahçe, yeni hamlesini bugün yapacak. Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Fabio Borini için bir kez daha nabız yoklayacak. Fenerbahçeli yöneticiler, bugün Fatih Karagümrüklü idarecilerle bir araya gelerek, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yeni teklifini iletecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve 2.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan tecrübeli futbolcu için Kanarya, 1 milyon Euro önermişti.

ONUR BULUT İÇİN SON KOZUNU OYNAYACAK
Başkan Ali Koç'un, bu teklifi 1.5 milyon Euro'ya yükselteceği öğrenildi. Tarafların bugünkü zirveden el sıkışarak ayrılması bekleniyor. Öte yandan sarı-lacivertliler, Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut için de son kozunu oynayacak. Sarı- kırmızılı kulübe, 28 yaşındaki sağ bek için Thiam transferinden gelecek borcun kapanacağı bildirilecek. Öte yandan 1 milyon Euro seviyelerinde de bir bonservis ücreti önerilecek.

JESUS TRİBÜNDE!
Kariyerindeki ilk kırmızı kartını Adana Demirspor maçının ardından gören Jorge Jesus bugün tribünde olacak. Onun yerine görevi antrenör Joao de Deus üstlenecek. Portekizli hoca F.Bahçe ile ilk yenilgisini Konyaspor'dan (1-0) almıştı.

UÇAK KALKMADI ORTALIK KARIŞTI
Fenerbahçe'nin bugün karşılaşacağı Konyaspor, dün öğlen saatlerinde İstanbul'a gidecekti. Ancak kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle uçak kalkmadı. Bunun üzerine yeşil-beyazlı kulüp, TFF ile iletişime geçip, maçın ertelenmesi yönünde talepte bulundu. Federasyon buna olumlu cevap verirken, F.Bahçe ile de görüşmeleri gerektiğini vurguladı. Konyaspor da sarı-lacivertliler ile temas kurup durumu bildirdi. Uçağın kalkmaması halinde, maçın ertelenebileceği yönünde karar alındı. Ancak uçak, gece saatlerinde havalandı ve sorun ortadan kalktı.

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Borini zirvesi
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