Böylesi hiç görülmedi!

Şampiyonluk yarışında havlu atan Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Domenico Tedesco, dün Samandıra'da takıma veda etti. Ayrılık kararının açıklanmasının ardından sosyal medyada taraftarların, 'Hocamızı alamazsınız' başlığıyla destek verdiği, futbolcuların da teşekkür paylaşımları yaptığı İtalyan teknik adam için tesislerin önündeki uğurlama, 'Böylesi görülmedi' dedirtti.

Görev yapan çok kariyerli hocaların bile yalnız ayrıldığı Fenerbahçe'de taraftarların Tedesco'ya gösterdiği sevgi, unutulmaz görüntülere neden oldu.

SON 8 YILDA 10. TEKNİK DİREKTÖR

Tesis çıkışında kendisi için toplanan yüzlerce taraftarı görünce gözleri dolan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Bizi bırakma hocam" tezahüratları karşısında kayıtsız kalamadı. Kalabalığın yanına giderek imza dağıtan ve fotoğraf isteklerini kırmayan Tedesco, herkese teşekkür etti. Son 8 yılda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun yanı sıra Jorge Jesus, Vitor Pereira gibi isimlerin de aralarında olduğu 10 teknik direktör ile yollarını ayıran F.Bahçe'de ilk kez böyle bir veda sahnesi yaşandı.

BİNLERCE KİŞİYLE İMZA ATTI TEK BAŞINA GİTTİ!

2 Haziran 2024'te Chobani Stadı'nda binlerce Fenerbahçeli taraftarın katılımıyla düzenlenen büyük bir törenle 2 yıllık imza atan Jose Mourinho, 30 Ağustos 2025'te İstanbul'dan ayrılırken havalimanında tek başınaydı.