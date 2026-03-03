Bu düzeni kabul etmiyoruz

Kasımpaşa maçında Nene'ye, Antalya deplasmanında da Mert Müldür'e yapılan faullerde penaltı verilmemesi gündemi meşgul ederken, Fenerbahçe yönetiminden hakem hatalarıyla ilgili açıklama geldi. İşte öne çıkan ifadeler: "Süreci bugüne kadar Federasyonumuzla temas halinde, gerekli girişimleri yaparak ve yapıcı bir diyalog zemini içerisinde yürüttük.Art arda yapılan hatalı hakem kararlarıyla F.Bahçe'nin emeğini gölgelemeye çalışanlar bilmelidir ki; ses çıkaranın menfaat sağladığı, sessiz ve efendi duranın ise mağdur edildiği bir düzeni kabul etmeyeceğiz. Alın terimizi yok sayan her kararın karşısında duracağız. TFF ve özellikle MHK'dan süreci en adil ve şeffaf zemine taşıyacak açık ve somut adımların atılmasını derhal bekliyoruz."

