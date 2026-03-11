Bu strese dayanılmaz

Süper Lig'in namağlup ekibi Fenerbahçe'de son dakika gelen puanlar camianın ayarlarını bozdu… Taraftar "Buna kalp dayanmaz" yorumları yaparken, teknik direktör Domenico Tedesco da aynı düşüncede. 90+5'te 3-2 kazanılan Samsunspor maçı sonrası ilk yarı sendromu masaya yatırıldı. Takımın birçok karşılaşmanın ilk yarısını geride ya da beraberlikle kapatması nedeniyle İtalyan çalıştırıcı, gerekli analizleri yaptı.

SAKİN KAL VE TOPU TUT!

İlk tespitlere göre takımın maçların başlangıç bölümünde fazla acele ettiği ve panik yaptığı düşünülüyor. Tedesco'ya göre yapılan bireysel hatalar ve yenilen gollerin önemli bölümü bu telaştan kaynaklanıyor. Sarı-lacivertli ekip bundan sonra ilk yarılarda daha sakin, topa daha fazla sahip olan ve oyunun kontrolünü elinde tutan bir yapı oluşturmayı hedefliyor. Teknik heyetin bir diğer hedefi ise topa sahip olma yüzdesini belirgin şekilde artırmak.

İŞTE O MAÇLAR

Fenerbahçe ezeli rakiplerine karşı da ikinci yarıdaki oyunuyla puan aldı. Soyunma odasına geride gittiği G.Saray maçı 1-1 bitti. İlk yarısı berabere biten Beşiktaş ve Trabzon karşılaşmalarını kazandı.



BU KEZ TRİBÜNDE

Tedesco, hastalığı nedeniyle Antalya maçını hastanede izlemiş, kupada Gaziantep deplasmanına da gidememişti. Samsun'da kulübeye dönen İtalyan hoca, Karagümrük mücadelesini sarı kart cezası nedeniyle tribünden takip edecek.