F.Bahçe'nin başında çıktığı 7 derbi maçta 5 galibiyet alan Tedesco,
karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı. Önce içeri giren ardından yeniden sahaya dönüp tribünlere yumruk şov yapan
İtalyan hoca, "Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride önce kendi içimde sevinmek istedim. Sonra takıma ve taraftara saygımdan dışarı çıktım"
değerlendirmesini yaptı. Takıma verdiği ve uzun izin için, "Çok enerji kaybetmiştik. Montella'da milli oyuncuların ekstra 2 gün yaparak takıma katılması isteği vardı. Sonrasında bir araya geldik ve son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak. Ortaları engellemek için canavar gibiydik, Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı.
Takımın enerjisi çok yüksekti" dedi.