Cherif’ten itiraf!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Sidiki Cherif, kulüp televizyonuna konuştu. Teknik direktör Tedesco ile çok iyi anlaştıklarını dile getiren Fransız yetenek, şunları söyledi: "Sürekli bana tavsiyelerde bulunuyor. Transfer olmadan önce de onunla daha çok gelişeceğim konusunu konuşmuştuk. Ben de yaşayarak bunu görüyorum. Burada kalıcı olmak için kendimi geliştirmeliyim.
Herkes için çok önemli sürece giriyoruz. Herkesin %100 şekilde bu son sürece konsantre olması gerekiyor. Bizler de öyleyiz. Güvenli bir şekilde hareket edeceğimizi düşünüyorum. Ligde 5 maç kaldı. 5 maçı kazanırsak şampiyon olacağız. Zaten herkes %100 şekilde konsantre. Bunu başarabilmek adına her şeyimizi ortaya koyacağız. Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz."