Cherif’ten itiraf!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Sidiki Cherif, kulüp televizyonuna konuştu. Teknik direktör Tedesco ile çok iyi anlaştıklarını dile getiren Fransız yetenek, şunları söyledi:Herkes için çok önemli sürece giriyoruz. Herkesin %100 şekilde bu son sürece konsantre olması gerekiyor. Bizler de öyleyiz. Güvenli bir şekilde hareket edeceğimizi düşünüyorum. Ligde 5 maç kaldı. 5 maçı kazanırsak şampiyon olacağız. Zaten herkes %100 şekilde konsantre. Bunu başarabilmek adına her şeyimizi ortaya koyacağız. Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz."

