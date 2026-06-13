City 11 milyon Euro istedi!

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Sarı-lacıvertli yönetimin stoper listesinde Nathan Ake ve Malang Sarr yer alırken, Aziz Yıldırım'ın, Manchester City yönetimiyle yaptığı görüşmede Ake'nin şartlarını sorduğu öğrenildi. İngiliz kulübünün, 31 yaşındaki Hollandalı için 11 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe cephesi ise bu rakamı aşağı çekmeyi hedefliyor.Oyuncunun öneriyi kabul etmesi halinde M.City ile resmi pazarlıkların hızlanacağı belirtiliyor.