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Giriş Tarihi: 13.06.2026

City 11 milyon Euro istedi!

City 11 milyon Euro istedi!
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Sarı-lacıvertli yönetimin stoper listesinde Nathan Ake ve Malang Sarr yer alırken, Aziz Yıldırım'ın, Manchester City yönetimiyle yaptığı görüşmede Ake'nin şartlarını sorduğu öğrenildi. İngiliz kulübünün, 31 yaşındaki Hollandalı için 11 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe cephesi ise bu rakamı aşağı çekmeyi hedefliyor. Kanarya'nın bonservisi 7-8 milyon Euro bandına indirmeyi mümkün gördüğü ifade edilirken, Ake'ye de 8 milyon Euro net maaş teklif edilmesinin planlandığı kaydedildi. Oyuncunun öneriyi kabul etmesi halinde M.City ile resmi pazarlıkların hızlanacağı belirtiliyor.

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City 11 milyon Euro istedi!
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