‘Çok güçlü bir aileyiz’

21 Eylül 2025'te Fenerbahçe'de başkanlık kolttuğuna oturan Sadettin Saran, yaklaşık 3.5 ayda futbolda ilk kupasını elde etti. Turkcell Süper Kupa'nın kazanılmasının ardından soyunma odasında takımı kutlayan Saran, oyuncularına birlik ve beraberliğin öneminden bahsetti. Ayak basar basmaz çığlık çığlığa büyük bir sevinç yaşanırken tüm yönetim tek yürek oldu. "Bu daha başlangıç" diyen Sadettin Saran, "Size aile olacağımızı söylemiştim, aile olduk. Gittikçe güçleniyoruz. Daha da yakınlaşıyoruz. Biz çok iyi bir aileyiz. İlk günden beri bunu biliyorum. Her gün birbirimize daha çok yaklaşıyoruz. Siz benim ailemsiniz, ben de sizin. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. ALKIŞ TUFANI KOPTU

Saran'ın sözlerinin ardından soyunma odasındaki futbolcular alkışlar eşliğinde "Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" tezahüratında bulundu.

SARI-LACİVERTLİLERE 75 MİLYON TL PRİM

GALATASARAY'I mağlup eden Fenerbahçe'de futbolcular, büyük bir primin de sahibi oldu. Sadettin Saran yönetimi, galibiyet primi olarak oyunculara söz verdiği gibi 1.5 milyon Euro (75 milyon TL) dağıttı. Sarı-lacivertli takımda bu meblağ büyük sevinç yaşatırken Süper Lig'e de motivasyon kaynağı olarak yansıması bekleniyor.