Darbe üstüne darbe: Semedo 1 ay yok!

Nottingham'a elenerek Avrupa Ligi'ne veda eden, Kasımpaşa ve Antalya karşılaşmalarında toplam 4 puan bırakıp liderin 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe sadece umutlarını değil, futbolcularını da kaybediyor. Kadıköy'deki Nottingham mücadelesinde Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık oluşmuştu. Kasımpaşa müsabakasında da Çağlar, Talisca, Oosterwolde ve Ederson'un sakatlıkları üst üste geldi. Antalya deplasmanında ise Semedo daha 20. dakikada kendini yere bıraktı.Oyuncunun tedavisine başlandığı duyurulurken, 32 yaşındaki Semedo'nun en iyi ihtimalle 4 hafta takımdan uzak kalması bekleniyor. Portekizli, kupada yarın Gaziantep FK, ligde Samsun, Karagümrük, Gaziantep maçları kaçıracak. Sakatların milli ara sonrası Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor.

