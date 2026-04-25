Derbiyi kazan 3 milyon $’ı al

Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor maçında alınan beraberliğe rağmen iki maçlık prim kararında geri adım atmadı. Sarı-lacivertlilerde, Rizespor ve G.Saray karşılaşmalarını kapsayan 3 milyon dolarlık (135 milyon TL) paket ödül uygulamasının geçerliliğini koruduğu öğrenildi. Başkan Sadettin Saran, özellikle yarın oynanacak derbi öncesinde takımı motive etmek adına büyük ödülü devam devam ettirme kararı aldı. Buna göre Kanarya, RAMS Park'tan zaferle ayrılması durumunda oyunculara 3 milyon dolarlık prim dağıtacak.

OYUNCULAR KENETLENDİ

Şampiyonluk yarışında 'Ya tamam ya devam' niteliği taşıyan mücadele için yönetim, kesenin ağzını açarken teknik heyet ve futbolcuların da galibiyet için kenetlendiği belirtildi. Türkiye Kupası'ndan elenmesinden sonra ligde de havlu atmak istemeyen sarı-lacivertliler, kazanıp zirvede farkı 1'e düşürmeyi ve ligde son düdüğe kadar iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.