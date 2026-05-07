Destansı 120. yıl için adayım

20 yıl başkanlık yaptığı Fenerbahçe'ye tüm branşlarda 92 kupa kazandıran Aziz Yıldırım, 14. kez seçime gireceğini dün resmen ilan etti… Son iki kongrede Ali Koç'a kaybeden efsane başkan, 6-7 Haziran'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda aday olacağını açıklayan Hakan Safi ve Barış Göktürk'e 'Birlik olalım" çağrısı yaptı. Yıldırım'ın yazılı açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti: "Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse, kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım." Aziz Yıldırım'ın, 200 milyon Euro'luk dev bir bütçe ile başkanlığa talip olduğu öğrenildi.





İŞTE YILDIRIM'IN EKİBİ!

AZİZ Yıldırım'ın çağrısına başkan adayı Barış Göktürk'ten olumlu yanıt geldi. Göktürk, "F.Bahçemizin tek vücut olması ve Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır" diyerek adaylıktan çekildiğini duyurdu. Yıldırım yönetiminde başkan vekili olması beklenen Göktürk, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Yıldırım'ın, eski yol arkadaşları Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nilhat Özbağı ve Ömer Onan'ı da listesine alması bekleniyor.



"KIZIMI HEDEF ALDILAR"

AZİZ Yıldırım başkan adaylığını açıkladı, 13 yaşındaki kızı Yaz Yıldırım sosyal medya hesabından babası ile son seçimden bir karesini paylaşıp, "Yeniden başlıyoruz" notunu düştü. Yıldırım da adaylığında kızının etkisini "Ne zaman ki kızım hedef alındı, o gün düşünmeyi sonlandırdım ve 'Tamam, aday oluyorum' dedim" diyerek açıkladı. Futbola ilgisi bilinen Yaz, Mourinho'nun transferinde de bu isteğini dile getirerek etkili olmuştu. Yıldırım'ın damadı Murat Gordi ise adaylık açıklaması sonrası sosyal medya hesabından, "Sormuşlar; "Usta her şeyi kaybettik, ne yapacağız?" Usta cevaplamış: "Çay koy, yeniden başlayacağız..." paylaşımıyla dikkat çekti.



SEÇİM ERTELENEBİLİR

A Milli Takım'ın 1 Haziran'da Chobani Stadı'nda Kuzey Makedonya ile oynayacağı özel maç sebebiyle, F.Bahçe'nin seçim tarihinde değişiklik olması gündemde. 6-7 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen olağanüstü seçimli genel kurulun, hazırlıkların yetişmeme ihtimaline karşın 1 hafta ertelenebileceği öğrenildi.