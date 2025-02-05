Dönüşlerin ustası

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "İlk golü bilerek yiyerek heyecan yaratıyoruz" dese de sarı-lacivertli taraftarlar 90 dakika rahat maç izlemeye hasret kaldı. Süper Lig'de Konya ve Göztepe karşısında 1-0, Ç.Rize önünde 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı bildi. Son 6 resmi maçta en rahat olduğu müsabaka, 4-0 kazanılan Adana Demirspor karşılaşmasıydı. Avrupa Ligi'nde Lyon mücadelesi 0-0 biterken, Midtjyland karşısında 1-0'dan sonra 2-1'i buldu ancak bu kez sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

MOURİNHO'NUN ÇILGIN MAÇLARI

Portekizli hocanın Süper Lig'deki geri dönüşleri ülkesinde de yakından takip ediliyor. Özellikle Rize karşısında 2-0'dan kazanılmasıyla ilgili şu yorumlar yapıldı: "Fenerbahçe'nin destansı dönüşü: Jose Mourinho'nun liderlik kokusunu aldığını gösteriyor. 79'da beraberlik golünü bulan sarı-lacivertliler, 89'daki galibiyet golüyle adeta çıldırdı.", "Fenerbahçe, çılgın maçta dramatik bir geri dönüşe imza attı. Erken yenilen goller, ihraçlar, geçersiz goller, inişler ve çıkışlar ve bolca heyecan. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, 13. dakikada 0-2 geride olduğu Rizespor maçını kendi evinde 3-2 kazandı."



OSAYİ'DEN KUM SAATLİ MESAJ

F.BAHÇE'DE geleceği en çok merak edilen isim Osayi-Samuel… Nijeryalı sağ bekin sezon sonu G.Saray'a gideceği iddiası cevapsız kalırken, İngiliz ekibi Fulham'dan son dakika gelen teklifin Fenerbahçe tarafından jet hızıyla reddedildiği de gündemi meşgul etmeye başladı. Mimovic'in transferi sonrası Osayi'ye lisans çıkarılmaması beklenirken 27 yaşındaki futbolcu sessizliğini sosyal medyadan bozdu. Kum saatiyle süslediği mesajında "Sevgili dostlarım, duyduğunuz her şeye inanmayın. İnsanların söylediklerini dikkatlice tartın ve inceleyin" ifadelerini kullandı.