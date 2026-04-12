Dört koldan zirveyi kuşattı

Kanarya, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi.

NENE DURMUYOR

Ligde 4-1 kazanılan Gaziantep FK maçında hat-trick yapan Dorgeles Nene, Kayseri'de de sahneye çıkıp farkı 3'e yükselten golü kaydetti. Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 5. golünü atan Malili futbolcu, sarı-lacivertli ekipte 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

KANTE ZİNCİRLERİ KIRDI

Devre arasında transfer olduğu Fenerbahçe'de son haftalarda formunu iyice yükselten N'Golo Kante, dün attığı mükemmel golle alkış aldı. İlk yarının son anlarında ceza sahası dışına seken topa gelişine ayağının dışıyla sert vurarak topu ağlara gönderen Fransız yıldız, sarı-lacivertli formayla ikinci golünü kaydetti. Kante maç sonrası, "Her geçen gün ligi daha iyi tanıyorum. Galibiyet için mutluyum." dedi.

'ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyon olacaklarını söyleyen Gürbüz, "Suni gündem ile yaratılmak istenen bir şeyler var, biz takımdaki havayı bozmamaya çalışıyoruz. Son maça kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyoruz." dedi. Hakemlerle ilgili soruya da "Tek derdimiz adalet." yanıtını verdi.

'AİLEME HAKARET EDEMEZLER'

Tribünden atılan yabancı madde ile kafasından yaralanan F.Bahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson maç sonrası, "Hata yapmamamız gereken, ligin son dönemindeyiz. Eleştiriler normaldir. Ama ailelerimize hakaret olmaması çok önemli." dedi. Görüntülü görüşmelerini eşi sosyal medyasından paylaşırken, oyuncunun yarası dikkat çekti.

OOSTERWOLDE CEZALI

Maçın 25. dakikasında Jayden Oosterwolde, Kayserisporlu Chalov'a yaptığı faulün ardından hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Sınırı aşan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin gelecek hafta iç sahada Çaykur Rizespor'a karşı oynayacağı mücadeleye cezalı duruma düştü.