Giriş Tarihi: 30.04.2026

Dortmund’dan Nene için ilgi mektubu!

Dortmund’dan Nene için ilgi mektubu!
Fenerbahçe'ye sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Salzburg'dan transfer olan Dorgeles Nene'yi Bundesliga devi Borussia Dortmund listesine aldı. Alman ekibinin, 23 yaşındaki kanat oyuncusu için sarılacivertli kulübe ilgi mektubu gönderdiği ifade edildi. Fenerbahçe cephesinin genç oyuncuyu 25 milyon Euro'dan aşağı bırakmaya niyeti olmadığı, Dortmund yönetiminin ise rakamı aşağı çekmek için masaya oturmak istediği kaydedildi. Zaman zaman eleştirilse de bu sezon 39 resmi maçta görev yapan Malili futbolcu, 11 gol-10 asist yaparak takımına çift haneli katkıda bulundu.

Dortmund’dan Nene için ilgi mektubu!
