Duran için pazarlık zamanı

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Jhon Duran'a yeni talipler çıkmaya devam ediyor. İngiliz basınından TeamTalk'ın haberine göre; Kolombiyalı futbolcu,Futbolundan daha çok saha dışı olaylarıyla gündeme gelen ve teknik direktör Tedesco ile sorunlar yaşayan 22 yaşındaki yıldızın menajeri Avrupa seferine çıkmış durumda. Juventus'un geri çevirdiği Duran'ın adı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anılıyor. Jhon Duran herhangi bir kulüple anlaşması halinde Fenerbahçe, sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı genç oyuncunun sözleşmesini feshedecek.