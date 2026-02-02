Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Duran için pazarlık zamanı
Giriş Tarihi: 2.02.2026

F.Bahçe’de istenmeyen adam ilan edilen 22 yaşındaki santrfor için Lille’den sonra Tottenham ve Leeds United devreye girdi

Duran için pazarlık zamanı
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Jhon Duran'a yeni talipler çıkmaya devam ediyor. İngiliz basınından TeamTalk'ın haberine göre; Kolombiyalı futbolcu, İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Leeds United'a önerildi. Futbolundan daha çok saha dışı olaylarıyla gündeme gelen ve teknik direktör Tedesco ile sorunlar yaşayan 22 yaşındaki yıldızın menajeri Avrupa seferine çıkmış durumda. Juventus'un geri çevirdiği Duran'ın adı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile anılıyor. Jhon Duran herhangi bir kulüple anlaşması halinde Fenerbahçe, sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı genç oyuncunun sözleşmesini feshedecek.
