‘Duran kalsın’ diyen olmadı!

Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin vedasının hemen ardından kiralık sözleşmesi feshedilen Jhon Duran, Rus devi Zenit'e imza attı. Suudi Arabistan'dan transfer edilirken 'vukuatlı' geçmişiyle çok konuşulan ve takıma uyum sağlaması için adeta herkesin seferber olduğu Kolombiyalı golcü, disiplinsiz tavırlarıyla takım içinde huzursuzluğa neden olunca bileti kesildi. İşte madde madde 22 yaşındaki santrforu sarı-lacivertli kulüple ayrılık noktasına getiren süreç:

OYUNCUNUN şımarık ve aşırı rahat tavırları takım içinde rahatsızlık yarattı. Özellikle 1 aydır antrenmanlara isteksiz çıkması teknik heyeti kızdırdı.

ZAMAN zaman takım arkadaşlarına ve kulüp personeline kötü, soğuk davranışları ciddi rahatsızlığa neden oldu.

KONYA MAÇI KIRILMA NOKTASIYDI



YETENEKLERİNE çok inandığı Duran'ı kazanmak isteyen Başkan Sadettin Saran, Türkiye'ye gelişinde çıkan ev krizini çözüme kavuşturdu. Futbolcuyla sık sık görüşerek moral verip motive etmeye çalıştı ancak bu da işe yaramadı.

GENÇ yıldızın umursamaz tavırları, teknik direktör Domenico Tedesco'yu da artık pes ettirdi. Özellikle Konyaspor maçında oyundan alındığı sırada hocasına yönelik yaptığı el ve kol hareketleri, ayrılık kararında kırılma noktası oldu.

TAKIM arkadaşlarının büyük bir bölümü, Jhon Duran'ın takımda forma giymesini istemedi. Genel pozitif havayı bozduğu düşünüldü. Tüm bu yaşananların sonunda oyuncu ile yollar ayrıldı.