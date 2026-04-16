Ederson en iyi 15. kaleci

Son oynanan Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında rakip forvetlere geçit vermeyen Ederson, performansıyla ses getiriyor. İngiliz basınından The Athletic'in hazırladığı listede Brezilyalı eldiven, dünyanın en iyi 15. aktif kalecisi seçildi. Listedeki isimler; elit seviyede oynadıkları süre, istikrar ve gösterdikleri performans baz alınarak belirlenirken yapılan değerlendirmede Ederson için, "Topa sahip olma odaklı sistemde başrol oyuncusu" ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli eldivenin Manchester City'deki eski teknik direktörü Pepe Guardiola da "Ederson, bir kaleciden çok daha fazlası. Özellikle isabetli pasları ve ustaca top dağıtımıyla savunma hatlarını aşmaya yardımcı olma yeteneği, Manchester City'nin oyun kurma biçimini değiştirdi. Her zaman en teknik yetenekli kurtarışçı olmasa da 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki performansıyla takımın 3 kupalı bir sezon geçirmesine yardımcı oldu" diyerek övdü.



İŞTE O LİSTE

Thibaut Courtois...............(Real Madrid / Belçika)

Gianluigi Donnarumma...(Manchester City / İtalya)

Alisson...............................(Liverpool / Brezilya)

Manuel Neuer...................(Bayern Münih / Almanya)

Mike Maignan...................(Milano / Fransa)

Emiliano Martinez............(Aston Villa / Arjantin)

David Raya........................(Arsenal / İspanya)

Jan Oblak..........................(Atletico Madrid / Slovenya)

Joan Garcia........................(Barselona / İspanya)

Gregor Kobel....................(B.Dortmund / İsviçre)

Jordan Pickford.................(Everton / İngiltere)

Yann Sommer...................(Inter / İsviçre)

Unai Simon........................(Athletic Bilbao / İspanya)

Diogo Costa.......................(Porto / Portekiz)

EDERSON...........................(FENERBAHÇE / BREZİLYA)