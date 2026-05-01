Ederson havlu attı!

Fenerbahçe
'de kaleci Ederson
'un cezası belli oldu. G.Saray derbisinde kırmızı kart görmesinin ardından hakem Yasin Kol
'a sert çıkan ve VAR monitörüne yumruk atan Brezilyalı eldivene 3 maç ceza verildi ve sezonu kapattı.
PFDK'dan yapılan açıklamada, "Ederson'un, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle çift sarı kart görmesi sebebiyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 maçtan men ve 80 bin TL para cezası aldı" denildi. Sezonun bitimine 3 hafta kalırken Ederson, kart cezasını gelecek sezonun ilk lig maçında çekecek.