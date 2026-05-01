Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Ederson havlu attı!
Giriş Tarihi: 1.05.2026

Disiplin Kurulu, F.Bahçe’nin Brezilyalı kalecisine kırmızı kartı hariç 3 maç ceza verdi. Sambacı sezonu kapattı

  • ABONE OL
Fenerbahçe'de kaleci Ederson'un cezası belli oldu. G.Saray derbisinde kırmızı kart görmesinin ardından hakem Yasin Kol'a sert çıkan ve VAR monitörüne yumruk atan Brezilyalı eldivene 3 maç ceza verildi ve sezonu kapattı. PFDK'dan yapılan açıklamada, "Ederson'un, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle çift sarı kart görmesi sebebiyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 maçtan men ve 80 bin TL para cezası aldı" denildi. Sezonun bitimine 3 hafta kalırken Ederson, kart cezasını gelecek sezonun ilk lig maçında çekecek.
#YASİN KOL #FENERBAHÇE #EDERSON

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA