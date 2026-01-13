En-Nesyri Katar yolcusu

Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri için resmi teklif geldi. Faslı santrforu isteyen Katar ekibi Al-Sadd, sarı-lacivertlilere 5 milyon Euro kiralama artı 25 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif sundu. Tarafların kararını bugün yapılacak görüşme sonrası vermesi bekleniyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar olan En-Nesyri'nin piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak gösteriliyor. Performansıyla taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kalan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 maça çıkarken 8 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.