En-Nesyri yüzde 90 Napoli’de

FAS Milli Takımı ile Afrika Şampiyonluğu'nu kaçıran En-Nesyri için kritik günler… Golcü futbolcu, Fenerbahçe'ye de veda etmeye hazırlanıyor. İngiltere'den gelen teklifleri geri çeviren 28 yaşındaki oyuncu, İtalya'dan gelen teklifler arasında tercih yapacak. Juventus ve Napoli, En-Nesyri'yi istiyor ancak futbolcu Napoli'ye daha sıcak. İtalyan ekibi, 5 milyon Euro kiralama bedelli, 20 milyon Euro satın alma opsiyonlu sözleşme önerdi. Fenerbahçe, 20 milyon Euro satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istiyor. Görüşmeler devam ediyor. En-Nesyri'nin, İtalya'da 2 Şubat'ta bitecek ara transfere kadar kararını vermesi gerekiyor.