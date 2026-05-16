‘En önemlisi devamlılık’

Giriş Tarihi: 16.05.2026

ÜST üste 3. kez EuroLeague Final Four'a kalan son şampiyon Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve kaptanı Melih Mahmutoğlu basın toplantısında konuştu. Litvanyalı koç, "Bu başarıyı hafife almıyoruz, en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Final Four'un ilk kuralı atmosferden etkilenmemek. Benim açımdan en önemli şey devamlılık inşa etmek. Doğru insanlarla doğru yapıyı kurmayı hedefliyoruz" dedi. Mahmutoğlu ise "Buradan en hazır şekilde oraya gidip tekrar kupayla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. 22-24 Mayıs'ta Atina'da düzenlenecek organizasyonda F.Bahçe, yarı finalde Olympiakos ile karşılaşacak.
