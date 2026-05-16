‘En önemlisi devamlılık’

ÜST üste 3. kez EuroLeague Final Four'a kalan son şampiyon Fenerbahçe Beko
'nun Başantrenörü Sarunas Jasikevicius
ve kaptanı Melih Mahmutoğlu
basın toplantısında konuştu. Litvanyalı koç, "Bu başarıyı hafife almıyoruz, en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Final Four'un ilk kuralı atmosferden etkilenmemek. Benim açımdan en önemli şey devamlılık inşa etmek. Doğru insanlarla doğru yapıyı kurmayı hedefliyoruz" dedi. Mahmutoğlu ise "Buradan en hazır şekilde oraya gidip tekrar kupayla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. 22-24 Mayıs'ta Atina'da düzenlenecek organizasyonda F.Bahçe, yarı finalde Olympiakos ile karşılaşacak.