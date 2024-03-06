Enerjileri yüksek forvetleri güçlü

F.Bahçe, yarın Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Belçika ligi takımı bu sezon oldukça iyi bir performans sergilerken, özellikle topu kaptıklarında çok hızlı bir şekilde atak organizasyonları yapabiliyor.İşte öne çıkanlar...68 puan ile Belçika Ligi'nde Anderlecht ve Club Brugge gibi önemli takımları geride bırakan U.S Gilloise, 3-5-2 taktiğini tercih ediyor.Savunma boyutunda ise anında 5'li defans kurgusuna dönebilen U.S Gilloise, hızlı geçiş oyununda çok başarılı.3-5-2 ile çift forvet oynayan Belçika takımının ileri ikilisinin birisi pivot santrfor.Diğer forvetleri Mohamed Amoura ise daha hareketli ve çabuk bir futbolcu. Hem pas oyununda hem de top sürerken oldukça seri.Bu sezon 38 maçta forma giyen stoper tandemlerinin en iyi ismi olan Kevin Mac Allister'ın sakatlığı bulunuyor...Geriden oyunu kurma ve başlatma noktasında bütün yük Arjantinli futbolcunun omuzlarındaydı.