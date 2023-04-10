Evlat kızdırdı!

Başkan Ali Koç, Portekizli hocayı 1 yıl daha takımda kalması için ikna turlarına çıkarken, Gonçalo Jesus’un beğenisi sarı-lacivertli futbolseverleri hem kızdırdı hem de üzdü
Sosyal medyada yaşananlar Fenerbahçe taraftarına huzur vermiyor… Önce İrfan Can Kahveci ile SerdarAziz'in tiyatrocu ÖzgünBayraktar ile çektirdiklerifotoğrafın sarı-kırmızıkalp emojisiylepaylaşılması sarı-lacivertli taraftarı çileden çıkarmıştı, dün de Jorge Jesus'unoğlu Gonçalo Jesus'un beğendiği birpaylaşım, tepkilerin hedefine oturdu. Jorge Jesus'un adının sürekli olarak Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılması ve ligde yaşanan farklı Beşiktaş yenilgisi sinirleri germişti.
YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDEYKEN
Başkan Ali Koç sıkıntılı sürecin ardından Samandıra'ya çıkarma yapıp, Jesus ile ele ele poz vermişti. Ardından Koç'un, Portekizli hocanın bir yıl daha takımda kalmasını istediği haberleri konuşulmaya başlanmıştı. Ancak Gonçalo Jesus ortalığı karıştırdı. Tecrübeli hocanın, Flamengo taraftarı olduğu bilenen oğlu Gonçalo'nun, Fenerbahçe'yi nankörbir kulüp olarak nitelendiren vebabasının Flamengo'ya dönmesi gerektiğinibelirten bir yorumu beğenmesi sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı.
MAHCUP OLACAĞINA SAKIZ ÇİĞNİYOR
Fenerbahçe'ye gönül verenler bu paylaşımı mesaj yağmuruna tutarken, Flamengo taraftarları ile de atışmalar yaşamayı ihmal etmedi. Portekizce mesajlar bırakan taraftarlar, "Fenerbahçenankör bir kulüp değil.Biz Jesus'la yeni bir sözleşme imzalamakistiyoruz", "Nankör olan sizsiniz", "Beşiktaş'tan 4, Galatasaray'dan3 gol yedik. 50 milyon Euroharcadık ama mahcup olacağınahâlâ sakız çiğniyor."