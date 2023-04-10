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Giriş Tarihi: 10.4.2023

Evlat kızdırdı!

Evlat kızdırdı!

Başkan Ali Koç, Portekizli hocayı 1 yıl daha takımda kalması için ikna turlarına çıkarken, Gonçalo Jesus’un beğenisi sarı-lacivertli futbolseverleri hem kızdırdı hem de üzdü

Sosyal medyada yaşananlar Fenerbahçe taraftarına huzur vermiyor… Önce İrfan Can Kahveci ile Serdar Aziz'in tiyatrocu Özgün Bayraktar ile çektirdikleri fotoğrafın sarı-kırmızı kalp emojisiyle paylaşılması sarı-lacivertli taraftarı çileden çıkarmıştı, dün de Jorge Jesus'un oğlu Gonçalo Jesus'un beğendiği bir paylaşım, tepkilerin hedefine oturdu. Jorge Jesus'un adının sürekli olarak Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılması ve ligde yaşanan farklı Beşiktaş yenilgisi sinirleri germişti.



YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDEYKEN
Başkan Ali Koç sıkıntılı sürecin ardından Samandıra'ya çıkarma yapıp, Jesus ile ele ele poz vermişti. Ardından Koç'un, Portekizli hocanın bir yıl daha takımda kalmasını istediği haberleri konuşulmaya başlanmıştı. Ancak Gonçalo Jesus ortalığı karıştırdı. Tecrübeli hocanın, Flamengo taraftarı olduğu bilenen oğlu Gonçalo'nun, Fenerbahçe'yi nankör bir kulüp olarak nitelendiren ve babasının Flamengo'ya dönmesi gerektiğini belirten bir yorumu beğenmesi sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı.

MAHCUP OLACAĞINA SAKIZ ÇİĞNİYOR
Fenerbahçe'ye gönül verenler bu paylaşımı mesaj yağmuruna tutarken, Flamengo taraftarları ile de atışmalar yaşamayı ihmal etmedi. Portekizce mesajlar bırakan taraftarlar, "Fenerbahçe nankör bir kulüp değil. Biz Jesus'la yeni bir sözleşme imzalamak istiyoruz", "Nankör olan sizsiniz", "Beşiktaş'tan 4, Galatasaray'dan 3 gol yedik. 50 milyon Euro harcadık ama mahcup olacağına hâlâ sakız çiğniyor."

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Evlat kızdırdı!
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