Evlat kızdırdı!

Sosyal medyada yaşananlar Fenerbahçe taraftarına huzur vermiyor… Önce İsarı-lacivertli taraftarı çileden çıkarmıştı, dün deJorge Jesus'un adının sürekli olarak Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılması ve ligde yaşanan farklı Beşiktaş yenilgisi sinirleri germişti.Başkan Ali Koç sıkıntılı sürecin ardından Samandıra'ya çıkarma yapıp, Jesus ile ele ele poz vermişti. Ardından Koç'un, Portekizli hocanın bir yıl daha takımda kalmasını istediği haberleri konuşulmaya başlanmıştı. Ancak Gonçalo Jesus ortalığı karıştırdı. Tecrübeli hocanın, Flamengo taraftarı olduğu bilenen oğlu Gonçalo'nun,sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı.Fenerbahçe'ye gönül verenler bu paylaşımı mesaj yağmuruna tutarken, Flamengo taraftarları ile de atışmalar yaşamayı ihmal etmedi. Portekizce mesajlar bırakan taraftarlar,, "Nankör olan sizsiniz",