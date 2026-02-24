Eyvah eyvah! Yarası ağır!

Hafta içinde Milan Skriniar'ın 1.5 ay sürecek sakatlığıyla sarsılan Fenerbahçe, dün 4 şok daha yaşadı. Kasımpaşa karşılaşmasında defans tandeminde başlayan Çağlar ve Oosterwolde art arda oyundan çıkmak zorunda kaldı. 25. dakikada Çağlar, sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle kenara devam edemeyeceğini işaret etti. Milli futbolcu bir süre kendini zorlasa da 27'de yerini Yiğit Efe'ye bıraktı. 40. dakikada Oosterwolde sakatlandı ve kenara geldi. Oyuna bu kez Kante girdi. Son iki maçta 3 stoperini birden sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde, dün tandeme Guendouzi geçti.

STOPERDE SADECE YİĞİT EFE VE KAMİL EFE KALDI

Fransız futbolcu, kariyerinde ilk kez defansın göbeğinde görev yaptı. F.Bahçe'de stoper olarak sadece 21 yaşındaki Yiğit Efe Demir ile 17 yaşındaki Kamil Efe Üregen kaldı. Bu arada Tedesco, maçın sonlarında sakatlık yaşayan Ederson'un 3 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı. Ağrısı olan Talisca da stadı sekerek terk etti.

BÖYLE UZATMA GÖRÜLMEDİ!

SON anları heyecan fırtınasına sahne olan karşılaşmanın ilk yarısında 4 dakika uzatma oynatan hakem Yasin Kol, ikinci devrenin sonunda 8 dakika uzatma istedi. Ancak karşılıklı atılan goller sonrası mücadele 90+15'te sona erdi.



TARAFTAR ÇILDIRDI!

Galatasaray'ın puansız kapattığı haftada zirvede puanları eşitleme şansını elinden kaçıran Fenerbahçe'de taraftarlar, sosyal medyada isyan bayrağını açtı. Oynanan kötü futbola tepki gösteren sarı-lacivertliler, özellikle teknik direktör Domenico Tedesco'yu sert şekilde eleştirdi ve "Bize bir kez daha travma yaşattınız.. Büyük takım kimliğine ne oldu? Bu maçı da kazanamayacaksak hangi maçı kazanacağınız" yorumları yaptılar.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Sakatlık nedeniyle geçen sezon 17, bu sezon ise 6 maç kaçıran Çağlar Söyüncü'nün net durumu bugün belli olacak.



TÜRK TELEKOM ENGELLERİ KALDIRDI

FENERBAHÇE Chobani Stadı'nda dün akşam ilk kez görme ve işitme engellilerin ofsayt dahil maçtaki tüm anları hissedebilecekleri bir teknoloji test edildi. Türk Telekom tarafından kurulan bu cihaz, sahadaki pozisyonları kişinin sırtına dokunuşlarla çizerek yansıtıyor.