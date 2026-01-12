Farkını gösterdi zirveye çıktı

8 Eylül 2025'te göreve geldiği Fenerbahçe'yi kısa sürede ayağa kaldıran teknik direktör Domenico Tedesco, takımına 11 yıl sonra Süper Kupa sevinci yaşattı. Eleştirilere kulak tıkayıp sadece işine odaklanan İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekipte ilk kupasını kazandı. Süper Lig'de Galatasaray ile zirve yarışı veren Tedesco, kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı. 40 yaşındaki hoca, daha önce 2021-22 sezonunda Leipzig'de Almanya Kupası'na uzanmıştı. Fenerbahçe'nin başında 23 maçta 14 galibiyet-7 beraberlik-2 mağlubiyet alan Tedesco, 2.13'lük puan ortalamasıyla kariyerinin zirvesinde bulunuyor.

LEVENT MERCAN ŞOKU 6 HAFTA YOK!

FENERBAHÇE'DE Galatasaray'a karşı kazanılan kupa zaferinin ardından sakatlık şoku yaşandı. Levent Mercan'ın arka adalesinde yırtık tespit edildi. Oyuncunun 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Tedesco'nun Levent ve Brown'un yokluğunda Oosterwolde'yi sol bekte oynatacağı, sol stoperde Çağlar Söyüncü ve Yiğit Efe Demir arasında tercih yapacağı belirtildi. Levent Mercan, bu sezon Fenerbahçe'de 15 karşılaşmada forma şansı buldu ve 5 asist üretti.