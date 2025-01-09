F.Bahçe Atv’de

Merakla beklenen açıklama dün Başkan Ali Koç tarafından yapıldı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edeceğini açıkladı.ilk maçını kendisi gibi daha önce kupadan çekileceğini açıklayan ancak karar değiştiren Kasımpaşa karşısında oynayacak. 20.30'da başlayacak karşılaşma ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.