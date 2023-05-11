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Giriş Tarihi: 11.5.2023

F.Bahçe Kulübü, Koç Holding değil’

‘F.Bahçe Kulübü, Koç Holding değil’

Rizespor’un eski başkanı Tahir Kıran, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’u eleştirdi

Çaykur Rizespor'un eski başkanı Tahir Kıran, Radyo Gol'e açıklamalarda bulundu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a yüklenen Kıran, "Teknik direktör İsmail Kartal, tuz parasına çalışırken neden gönderildi. F.Bahçe, Ali Bey geldiğinden beri 153 oyuncu aldı. Bu korkunç bir rakam... Yazıktır, günahtır. Söylememize rağmen, duymuyor. F.Bahçe Kulübü, Koç Holding değil. Kurumsal bir şirket gibi yönetemezsin" dedi. Türk futbolundaki problemlerin, mevcut hakemler varken çözülemeyeceğinin altını çizen Kıran, kulüplerin %90'ının batık olduğunu söyledi.

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‘F.Bahçe Kulübü, Koç Holding değil’
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