aykur Rizespor'un eski başkanı Tahir Kıran, Radyo Gol'e açıklamalarda bulundu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a yüklenen Kıran, "Teknik direktör İsmail Kartal, tuz parasına çalışırken neden gönderildi.Yazıktır, günahtır. Söylememize rağmen, duymuyor. F.Bahçe Kulübü, Koç Holding değil. Kurumsal bir şirket gibi yönetemezsin" dedi. Türk futbolundaki problemlerin, mevcut hakemler varken çözülemeyeceğinin altını çizen Kıran, kulüplerin %90'ının batık olduğunu söyledi.