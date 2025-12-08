Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri F.Bahçe namağlup lider
Giriş Tarihi: 8.12.2025

F.Bahçe namağlup lider

Kadınlar Ligi’nde Galatasaray GAİN’i, Cox’un penaltısıyla yenen sarı-lacivertliler, hem rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı hem de puan farkıyla zirvenin yeni sahibi oldu. Derbiyi 10 binden fazla taraftar izledi

TURGUT DOĞAN
F.Bahçe namağlup lider
  • ABONE OL
Chobani Stadı, 1-1 biten erkekler derbisinin ardından dün de Kadınlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın mücadelesine ev sahipliği yaptı. Yoğun yağmura rağmen 10 bini aşkın taraftarın takip ettiği, mücadelesiyle nefes kesen maçı Fenerbahçe arsaVev 1-0 kazandı. Dişi Kanarya'ya galibiyeti Sabastine'in ceza sahasında kalmasıyla kazanılan penaltıyı 64'te gole çeviren Cox getirdi. Rakibi gibi 10 haftada 10 galibiyet alan Galatasaray GAİN ilk mağlubiyetini yaşarken 30 puanda kaldı. Yenilmezlik serisini sürdüren Fenerbahçe ise 33 puana ulaşıp, liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Sarı-lacivertliler maç sonu büyük sevinç yaşarken, kutlamalar soyunma odasında da sürdü. Karşılaşmayı izleyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kızları kutlamak için gittiği soyunma odasında onların coşkusuna ortak oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
F.Bahçe namağlup lider
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz