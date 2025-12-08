F.Bahçe namağlup lider

Chobani Stadı, 1-1 biten erkekler derbisinin ardından dün de Kadınlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın mücadelesine ev sahipliği yaptı.
Yoğun yağmura rağmen 10
bini aşkın taraftarın takip
ettiği, mücadelesiyle nefes
kesen maçı Fenerbahçe arsaVev 1-0 kazandı.
Dişi Kanarya'ya galibiyeti Sabastine'in ceza sahasında kalmasıyla kazanılan penaltıyı 64'te gole çeviren Cox getirdi.
Rakibi gibi 10 haftada 10 galibiyet alan Galatasaray GAİN ilk mağlubiyetini yaşarken 30 puanda kaldı.
Yenilmezlik serisini
sürdüren Fenerbahçe ise 33 puana ulaşıp, liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
Sarı-lacivertliler
maç sonu büyük sevinç
yaşarken, kutlamalar
soyunma odasında da
sürdü. Karşılaşmayı izleyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kızları kutlamak için gittiği soyunma odasında onların coşkusuna ortak oldu.