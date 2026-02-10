F.Bahçe taraftarı Trabzon’da yok!

SÜPER Lig'de 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçına sarılacivertli taraftarların alınmayacağı açıklandı. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında gerçekleştirilirken, bordo-mavili kulübün talebi üzerine Fenerbahçeli futbolseverlerin deplasman tribününde bulunmamasına karar verildi. Ayrıca gerekli güvenlik önlemleri de görüşüldü ve stadyum çevresinde taraftarların sorun yaşamaması adına gerekli trafik düzenlemeleri yapıldı. Vali Şahin, trafik yoğunluğunun minimize edileceğini, taraftarların futbola odaklanacağı bir akşam yaşayacağına inandığını kaydetti.