F.Bahçeli Çağrı Balta ilk idmanına çıktı

G.Saray altyapısında yetişen, sarıkırmızılı kulübün kendisine yaptığı profesyonel sözleşme teklifini reddeden Çağrı Balta, dün F.Bahçe ile ilk idmanına çıktı. Bu sezon boyunca en az 3 maçta süre alma talebi kabul edilmediği için G.Saray ile kontrat uzatmayan 17 yaşındaki forvet için Tedesco,dedi. Sarılacivertlilerin bu transfer için G.Saray'a 3-4 milyon TL seviyesinde yetiştirme bedeli ve sonraki satışta yüzde 10 pay ödemesi bekleniyor.

