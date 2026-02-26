F.Bahçeli Çağrı Balta ilk idmanına çıktı

G.Saray altyapısında yetişen, sarıkırmızılı kulübün kendisine yaptığı profesyonel sözleşme teklifini reddeden Çağrı Balta, dün F.Bahçe ile ilk idmanına çıktı. Bu sezon boyunca en az 3 maçta süre alma talebi kabul edilmediği için G.Saray ile kontrat uzatmayan 17 yaşındaki forvet için Tedesco, "Onun burada olmasından memnunuz. Büyük bir yetenek. A takıma katkı verir mi diye sordular. Kendisiyle konuştum, ilk izlenimim pozitifti. Bugün A takımla olmasa bile bizimle birlikte"
dedi. Sarılacivertlilerin bu transfer için G.Saray'a 3-4 milyon TL seviyesinde yetiştirme bedeli ve sonraki satışta yüzde 10 pay ödemesi bekleniyor. Çağrı 2024-25 sezonunda U19 Lig'nde 27 golle kral olmuştu.