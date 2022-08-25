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Giriş Tarihi: 25.8.2022 13:22

Fenerbahçe Austria Wien hangi kanalda? Fenerbahçe Austria Wien maç ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11

Fenerbahçe Austria Wien hangi kanalda? Fenerbahçe Austria Wien maç ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11

UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Fenerbahçe play-off turu rövanş maçında deplasmanda 2-0 yendiği Austria Wien takımını ağırlıyor. Karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Austria Wien hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i ve maçın bilet fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Fenerbahçe Austria Wien maç ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtlar…

Fenerbahçe maç öncesi takip edilmeye başladı. Maçın canlı yayın kanalı, muhtemel 11'leri, saati ve bilet fiyatları sorgulanmaya başladı. Kanaryanın evinde oynanacak maç öncesi Austria Wien takımı da araştırılıyor. Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda sorusunun cevabı ile UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşması canlı yayın ile takip edilecek. Peki, Fenerbahçe Austria Wien maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Tarih: 25 Ağustos 2022 Perşembe (bugün)

Saat: 20.00

Yer: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu

Hakem: Jesus Gil Mazzano (İspanyol)

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşması dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Crespo, Zajc, Lincoln, Emre, King, Valencia

Austria Wien: Früchtl, Mühl, Ranftl, Handl, Martins, Koumetio, Holland, Fischer, Gruber, Braunöder, Fitz

GEÇTİĞİMİZ MAÇIN İLK 11'İ

Deplasman maçında Jorge Jesus'un ilk 11 kadrosu şöyleydi:

Altay Bayındır, Luan Peres, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Joshua King, Diego Rossi, Serdar Dursun.

Süper Lig karşılaşmalarında görülen farklı 11'ler sonrası rövanş maçı için de bir sürpriz olabileceği düşünülüyor.

JORGE JESUS: FUTBOLDA HİÇBİR ZAMAN TEK BİR YOL YOKTUR

Karşılaşma içinde sistem değişikliklerinin olabileceğini belirten Jesus, "Futbolda hiçbir zaman tek bir yol yoktur. Futbol taktiksel anlamda çok gelişiyor. Tıpkı diğer sporlar gibi. Bu sporlarda da takımlar maç içinde sistem değişikliklerine gidebiliyor. Futbolda da bunu anlamayan hoca gelişemez. Bunu anlayamayan bir oyuncu, ortalama bir seviyenin üstüne çıkamaz. Bizim de burada yaptığımız şey bu. Her geçen gün sistemleri uygulama seviyemiz daha iyiye gidiyor. Futbolda ideal sistem diye bir şey yoktur. Hocanın elindeki oyuncuların özelliklerine göre oynatmak istediği, birden fazla sistem vardır" şeklinde konuştu.

"AVRUPA LİGİ MAÇLARINDA BU KONUDA DAHA RAHATIZ"

Yabancı sınırına alışması gerektiğine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Bu, Türkiye liginde olan ve benim alışmam gereken bir problem. Daha önce alışkın olduğum bir durum değil. Eğer Portekiz'de olsaydı sahaya 11 Türk oyuncu koyabilirdim, orada yabancı sınırı olmadığı için. Oynadığımız Avrupa Ligi maçlarında bu konuda daha rahatız. Orada yabancı sayısını yönetmek daha kolay. Ancak bir karar vermemiz gerekecek. Henüz 2 haftamız var karar vermek için. Bu süre boyunca da elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmaya devam edeceğiz. Tıpkı şu ana kadar yapmış olduğumuz gibi."

"HER MAÇ 5, 6 OYUNCU DEĞİŞTİRİYORUZ. BUNA RAĞMEN TAKIM HİÇBİR MAÇTA KALİTESİNİ KAYBETMEDİ"

3 günde 1 maç oynamaya alışılması gerektiğini söyleyen Jesus, "Bu duruma nasıl yaklaştığınızla ilgili. Eğer büyük bir takımsanız, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi arenasında olmanız gerekir. Aynı zamanda yarıştığınız ligde de şampiyonluğa oynamanız gerekir. Ancak küçük takım olarak adlandırdığımız takımlar haftada 1 maç yapar. Büyük takımların Avrupa arenasında yarışmaya hazır olması gerekiyor. Şu anda biz, Trabzonspor ve Avrupa'da yarışan Türk takımları için bu geçerli. 3 günde 1 maç yapmaya alışması gerekiyor. Bunu da yönetebilmek için pek çok yöntemi oluyor antrenörlerin. Her oyuncusundan faydalanmaya çalışıyor sıkışık fikstürde. Bu değişiklikleri yaparken tecrübeliler işimi kolaylaştırıyor. Yarın, bu durum bizim için farklı olmayacak. Her maç 5, 6 oyuncu değiştiriyoruz. Buna rağmen takım hiçbir maçta kalitesini kaybetmedi, aşağı çekmedi. Bu durum bizim için mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Austria Wien hangi kanalda? Fenerbahçe Austria Wien maç ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11
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