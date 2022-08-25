Fenerbahçe Austria Wien hangi kanalda? Fenerbahçe Austria Wien maç ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11

"HER MAÇ 5, 6 OYUNCU DEĞİŞTİRİYORUZ. BUNA RAĞMEN TAKIM HİÇBİR MAÇTA KALİTESİNİ KAYBETMEDİ"

3 günde 1 maç oynamaya alışılması gerektiğini söyleyen Jesus, "Bu duruma nasıl yaklaştığınızla ilgili. Eğer büyük bir takımsanız, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi arenasında olmanız gerekir. Aynı zamanda yarıştığınız ligde de şampiyonluğa oynamanız gerekir. Ancak küçük takım olarak adlandırdığımız takımlar haftada 1 maç yapar. Büyük takımların Avrupa arenasında yarışmaya hazır olması gerekiyor. Şu anda biz, Trabzonspor ve Avrupa'da yarışan Türk takımları için bu geçerli. 3 günde 1 maç yapmaya alışması gerekiyor. Bunu da yönetebilmek için pek çok yöntemi oluyor antrenörlerin. Her oyuncusundan faydalanmaya çalışıyor sıkışık fikstürde. Bu değişiklikleri yaparken tecrübeliler işimi kolaylaştırıyor. Yarın, bu durum bizim için farklı olmayacak. Her maç 5, 6 oyuncu değiştiriyoruz. Buna rağmen takım hiçbir maçta kalitesini kaybetmedi, aşağı çekmedi. Bu durum bizim için mutluluk verici" ifadelerini kullandı.