Fenerbahçe ’varım’ dedi

Bir maçı eksik G.Saray ile puan farkı 1'e indi... İkincilik koltuğunu Trabzon'dan devraldı

EN GEÇ GOL

Golüyle A Milli Futbol Takımı'nı Dünya Kupası'na taşıyan Kerem, dün de F.Bahçe'yi yarışta tuttu. Dakikalar 100:10'u gösterirken topu ağlara gönderen Kerem, Süper Lig kariyerinin en geç golünü attı.

STRESE GİRDİK

Kerem, "Hedefimiz galibiyetti. Son dakika bulmamız bizi de strese soktu. Puan farkına değil maç maç kazanmaya bakacağız. Maalesef her şey bizim elimizde değil ama bunu başaracak bir takımız. Profesyoneliz ve stresleri kaldırmamız gerekiyor. Umarım bundan sonra stressiz kazanırız" dedi.

DERBİ KAYBETMİYOR

Tedesco, bu sezon ligde derbi kaybetmedi. Beşiktaş (2-3 / 1-0) ve Trabzon'u (1-0 / 2-3) iki maçta da yendi. G.Saray ile golsüz berabere kaldı. Süper Kupa'da G.Saray'ı (2-0) mağlup eden İtalyan hoca, tek yenilgisini Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a (1-2) karşı aldı. Bu arada Beşiktaş ile oynadığı son 6 Süper Lig maçının 4'ünü kazanan Kanarya (2M), daha önceki 16 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (3G-8B-5M).

KAVGA İSTEMİYORUZ GEREKİRSE YAPARIZ

F.Bahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları karşılaşma sonrası, "Centilmence bir maç oldu. Daha önce maçı koparabilirdik ama futbol bu. 3 puan güzel, yolumuza devam ediyoruz. Takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz. Rakip takım, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için her şeyi yapıyor. Taraftarlarımız rahat olsun. Biz her maçlarını takip edeceğiz! Biz sahada olmak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz! Türk futbolunu germek istemiyoruz ama hakemler etkileniyor! Takipçisi olacağız! Kavga etmek istemiyoruz ama kavga gerekiyorsa, biz de gerekeni yaparız. VAR odasına gözlemci için başvurduk Beşiktaş başvurmadı. F.Bahçe şampiyon olacak" diye konuştu. Torunoğulları penaltı içinse "İzlemedim. Yorumcular yorum yapsın" demekle yetindi.

UZATMALARI SEVİYOR!

BU sezon lig maçlarının duraklama dakikalarında (90+) 5 gol atan F.Bahçe, hanesine 6 puan yazdırdı. Dün Beşiktaş'ı 90+11'de 1-0 yenen sarı-lacivertliler, Samsun'u 90+5'te gelen golle 3-2 mağlup etti. Kasımpaşa ve G.Saray maçları 90+5 golleriyle 1-1 bitti. Antalya karşılaşmasında 2-0'lık skor 90+2'de perçinlendi.