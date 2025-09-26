Fenerbahçe’de yeni dönem resmen başladı

F.Bahçe'de Sadettin Saran dönemi resmen başladı. 38. başkan seçilen Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Chobani Stadı'nda düzenlenen törenle eski başkan Ali Koç ve ekibinden mazbatalarını teslim aldı. Tören, iki yönetim arasında samimi ve dostane bir havada gerçekleşti. Mazbata teslimi sırasında konuşan Koç, geçmişteki devir sürecinin yeterince sağlıklı yürütülemediğini belirtirken, Saran'a ve ekibine destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı: "38. başkanımız hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın." Koç ayrıca yeni başkana sağlık ve sabır temennisinde bulunarak, "Başkana da bol şans diliyorum. Önce sağlık diliyorum, bu işler ruh sağlığını, beden sağlığını bozan işler" dedi. Bu sözlere Saran gülerek, "Şimdiden başladı bile" yanıtını verdi. Saran ise "Evet, zor bir görev. Geceleri uykumuz kaçtığı oluyor, endişelendiğimiz zamanlar oluyor. Ama seçildikten sonra gösterdiğiniz ve bugün de burada bizlerle paylaştığınız bilgiler… Bundan sonra da yanımızda olacağınıza hepimiz inandık. Çok teşekkür ederiz, biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız" ifadesini kullandı.

SADETTİN SARAN'IN YÖNETİMİ



Adem Köz

Orhan Demirel

Taner Sönmezer

Ahmet Murat Emanetoğlu

İlker Alkun

Burçin Gözlüklü

Ali Gürbüz

Ertan Torunoğulları

Murat Salar

Ufuk Şansal

Olcay Doğan

Cem Ciritçi

Erdem Sezer

Ozan Vural

Ertuğrul Eren Ergen

İlyas Yılmaz

Orhan Orakçıoğlu

Gökhan Taşkaya

İlker Arslan

Zeynep Yalım Uzun

Serhan Yılmaz



SARAN BÜTÜN İŞLERİNİ BIRAKTI

F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, Tuttur'un faaliyetlerine son verildiğini ve Saran Holding'ten ayrıldığını açıkladı: "Bildiğiniz ve takip ettiğiniz üzere, geçtiğimiz hafta F.Bahçe Başkanlığı'na seçildim. Bu onurlu görevi, sorumluluklarımı hakkıyla yerine getirebilmem için şirketlerimdeki görevlerimden ayrılmam gerekiyor. Zamanımın, aklımın ve kalbimin büyük kısmını ailemden sonra F.Bahçe'ye ayırmam gerektiğine inandığım bir döneme giriyorum. Bu nedenle, Saran Holding'deki tüm görevlerimden ayrılırken, görevimi kardeşim Kenan Saran'a devrediyorum."