Fenerbahçe’ye paran yetmez!

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, son açıklamalarında yine çarpıcı ifadeler kullandı.Yıldırım'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:camiasını mutlu etmek için geliyorum, sadece 3 yıl!Ama söylüyorum ilk sene şampiyonuz. İkinci sene Avrupa'da önemli başarılar.sen kulübün bütün tesislerini Fenerbahçelilere kapattın.falan diyor. Şunu bil Ali Koç, Fenerbahçe halkın takımıdır, Fenerbahçelilerindir. Kimse alamaz, öyle kolay değil.Dikkat edin F.Bahçe elden gidecek. Benim derdim bu gidişata çomak sokmaktır.adını değiştireceklerdi. Çatıya Atatürk olur mu?Atatürk'ün Kocatepe'deki heykelini koyun, bitti! İlla uçakla geçen insanlar mı görecek!Nisan'da kongreye gittiniz, kimseyi konuşturmadınız. Fenerbahçe'yi Ş.Urfa'da U19 ile sahaya çıkararak gelecek cezaları kongreye yıkmak istediler.önce Ersun Yanal'ı isteyen bir kongre üyesine 'Siz benim hayallerimdeki Fenerbahçe'yi anlamamışsınız' dedi.Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Emre TopbaşEmin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna AkınMURAT ÖZBOSTANFenerbahçe, tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacak. Mevcut başkan Ali Koç, 6 sezondur futbolda şampiyonluk göremedi. Başarısız olduğu gibi futbolun diğer paydaşlarıyla da sürekli kavga ederek enerjisini yanlış yerlere harcadı. Bu gerilim en çok kulübe zarar verdi. Aziz Yıldırım camiayı kucaklayacağını ve futbol ailesiyle barışacağını açıklayıp birleştirici mesajlar verdi. Mourinho'nun ismini söylediği günlerde Aziz Bey yarışta öne geçmişti. Koç bir hamle yaparak durumu lehine çevirmek istedi. Zorlu bir kongre süreci yaşanacak. Son konuşmalar etkileyicidir ve seçimin kaderini tayin eder. Bakalım neler söyleyecekler?