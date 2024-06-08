Fenerbahçe’ye paran yetmez!

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, son açıklamalarında yine çarpıcı ifadeler kullandı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda genel kurul üyelerine projelerini anlatan
Yıldırım'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
Fenerbahçe
camiasını mutlu etmek için geliyorum, sadece 3 yıl! Şampiyon olamazsam, ilk yıl kongre kararı alırım.
Ama söylüyorum ilk sene şampiyonuz. İkinci sene Avrupa'da önemli başarılar. Üçüncü sene artık Fenerbahçe'yi, Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar götüreceğiz.
Kardeşim
sen kulübün bütün tesislerini Fenerbahçelilere kapattın. 'Kulüp satılsa fena olmaz'
falan diyor. Şunu bil Ali Koç, Fenerbahçe halkın takımıdır, Fenerbahçelilerindir. Kimse alamaz, öyle kolay değil. Senin paran F.Bahçe'yi almaya yetmez.
Dikkat edin F.Bahçe elden gidecek. Benim derdim bu gidişata çomak sokmaktır.
Stadın
adını değiştireceklerdi. Çatıya Atatürk olur mu? Engelleri aşamıyorsa, çatıya koymayacak!
Atatürk'ün Kocatepe'deki heykelini koyun, bitti! İlla uçakla geçen insanlar mı görecek!
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Nisan'da kongreye gittiniz, kimseyi konuşturmadınız. Fenerbahçe'yi Ş.Urfa'da U19 ile sahaya çıkararak gelecek cezaları kongreye yıkmak istediler. Genç takıma unutamayacakları bir eziyet çektirdiler. Korkak adamlar!
Seçilmeden
önce Ersun Yanal'ı isteyen bir kongre üyesine 'Siz benim hayallerimdeki Fenerbahçe'yi anlamamışsınız' dedi. Hayalleri Rambo Okan'a yanak vermek...
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ:
Yönetim Kurulu (Asil):
Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Emre Topbaş
Yedek:
Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın
BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN
Son sözler belirleyicidir
Fenerbahçe, tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacak. Mevcut başkan Ali Koç, 6 sezondur futbolda şampiyonluk göremedi. Başarısız olduğu gibi futbolun diğer paydaşlarıyla da sürekli kavga ederek enerjisini yanlış yerlere harcadı. Bu gerilim en çok kulübe zarar verdi. Aziz Yıldırım camiayı kucaklayacağını ve futbol ailesiyle barışacağını açıklayıp birleştirici mesajlar verdi. Mourinho'nun ismini söylediği günlerde Aziz Bey yarışta öne geçmişti. Koç bir hamle yaparak durumu lehine çevirmek istedi. Zorlu bir kongre süreci yaşanacak. Son konuşmalar etkileyicidir ve seçimin kaderini tayin eder. Bakalım neler söyleyecekler?