Fener’e çifte müjde!

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı ağırlayacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Anderson Talisca, Kadıköy'deki müsabaka öncesi takımla çalışmalara katıldı. Bu sezon 37 maçta süre bulan Brezilyalı 21 gol atıp, 4 asist yapmıştı. Golcü futbolcunun durumu bugün netlik kazanacak. Öte yandan Kanarya'da sakatlığı bulunan bir diğer isim Milan Skriniar ise bireysel saha çalışmalarına başladı. Bu iki haber takımda büyük sevinç yaşattı.



BUNLAR DÜŞMAN!

F.Bahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, Kerem transferinden dolayı UEFA'nın kulübe soruşturma başlatacağı ve ceza vereceğine dair çıkan haberlere ilk kez yanıt verdi. Safi, "İlgili süreç şahsım gözetiminde; hukuka uygun şekilde kulüp ve federasyonun ilgili birimleriyle koordineli şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Bugünden itibaren, kulübümüzde ve dünya kupası yolundaki milli takımımızda önemli rol oynayan Kerem Aktürkoğlu'nun kontratıyla ilgili aleyhte haber yapan kim varsa bunların Fenerbahçe düşmanı oldukları bilinmelidir!