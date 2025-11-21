Fener’in yeni Maestro’su!

Fenerbahçe'nin yeni yönetimi, devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. 8 numara bölgesine nokta atışı bir takviye düşünen sarı-lacivertliler, Süper Lig'den bir ismi yakın takibe almış durumda. Türkiye kariyerine Adana Demirspor'da başlayan, bu sezon başında Alanyaspor'a imza atan Antonio Simoa Muanza ya da bilinen adıyla Maestro için resmi temaslar başlayacak. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun 22 yaşındaki Angolalı orta sahayı çok beğendiği, dinamizmi ve oyun aklıyla takıma büyük katkı sağlayacağı yönünde rapor verdiği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 2.5 MİLYON EURO

Fred'in alternatifi olarak görülen Maestro'nun hem bugünü kurtaracak hem de gelecek yıllar için önemli bir yatırım olacağı görüşü öne çıkmış durumda. Sportif direktör Devin Özek, Alanyaspor ile 2029'a kadar sözleşmesi olan oyuncu konusunda nabız yoklamalarına başladı. Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan genç yıldız için masada farklı formüller bulunuyor. Fenerbahçe'nin, bonservisin yanı sıra takas seçeneğini de transferde değerlendireceği gelen bilgiler arasında.