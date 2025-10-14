Fizikten kaldılar!

Bu sezona istediği gibi başlayamayan ve Süper Lig'de lider G.Saray'ın 6 puan gerisinde milli araya giren F.Bahçe'de son yapılan laktat testinde alınan sonuçlar, teknik heyet ve yetkilileri kızdırdı. Oyunculara yapılan laktat testinde normal şartların çok üzerinde değerde bir ortalama ortaya çıktı. Özellikle bazı futbolcuların çok kötü durumda oldukları, 14-15 seviyesindeki değer ölçümüyle bunun yüksekliği takımın, fizik durumundaki problemlerin yansıması olarak görüldü. Normal ölçülerde en fazla 5 civarında olması gereken değerlerin tam 3 kat fazla seviyede belirlenmesi, teknik direktör Tedesco'yu şoka uğratırken fatura da Jose Mourinho'ya kesildi.

KAMP VERİMSİZ GEÇMİŞ!

Portekizli hoca yönetiminde kampın verimsiz geçmesi ve oyuncuların fiziksel olarak yerinde saydığı konusunda teknik kadro ve yönetim hemfikir oldu.



LAKTAT TESTİ NEDİR?

Laktat testi, futbolcuların dayanıklılık ve fiziksel kapasitesini ölçmek için yapılan bir testtir. Vücut efor sarf ederken kaslarda laktik asit birikir; bu asidin kanda artışı, oyuncunun ne kadar zorlandığını gösterir. Değerin yüksek çıkması, futbolcunun fiziksel olarak hazır olmadığını ve dayanıklılık seviyesinin düşük olduğunu ortaya koyar.