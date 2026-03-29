Formadan da pay alıyor!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Suudi Arabistan kulübü Al-İttihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante'nin maliyeti çok tartışıldı. 2.5 yıl karşılığında 14.4 milyon imza parası ve 17.5 milyon Euro maaşa anlaşan Fransız yıldızın kulübe toplam faturası, 41.9 milyon Euro'yu bulmuş ve bu rakamlara alınması eleştirilmişti. Tüm bunların yanı sıra 34 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde bilinmeyen bir detaya SABAH Spor ulaştı.

OYNADIĞI 10 MAÇTA SADECE 1 GOL ATABİLDİ

Fenerbahçe'nin 41.9 milyon Euro'luk maliyete ek olarak bir de Kante'ye forma satışından pay verdiği ortaya çıktı. Yönetimin, deneyimli futbolcuyu ikna edebilmek için bu teklifi sunduğu öğrenildi. Fransız orta saha oyuncusu ise şu ana kadar sahadaki formuyla beklentilerin altında kaldı. Büyük umutlarla transfer edilen Kante, oynadığı 10 maçta sadece 1 gol atabildi. Hem aldığı ücret hem de sözleşmedeki özel madde göz önüne alındığında oyuncunun ilerleyen süreçteki performansı merak ediliyor.





'KARİYERİMİ FRANSA'DA NOKTALAYABİLİRİM'

Kante, Fransa Milli Takımı kampında Le Parisien'e açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan 34 yaşındaki orta saha, kariyerini Fransa'da noktalamayı düşündüğünü vurguladı. Kante şöyle konuştu: "Fenerbahçe ile sözleşmem var. Mantıklı olan, bu sözleşmeyi sonuna kadar yerine getirmek. Milli takımda ise anın tadını çıkarmak istiyorum. Bu yaz göreceğiz, bana gelen her fırsatı değerlendirmek ve çağrıldığımda hazır olmak istiyorum. Geçen yaz, diğer bazı kulüpler olduğu gibi Paris FC de gündemdeydi. Orada benim için ilgi çekici bazı şeyler vardı ama anlaşma olmadı. Koşullar nedeniyle anlaşma gerçekleşmedi. Neden Fransa'da kariyerimi sonlandırmayayım ki?"



KANTE'NİN 2.5 YILLIK MALİYETİ

İMZA PARASI:....14.4 milyon Euro

2025-26:.............5.5 milyon Euro

2026-27:.............11 milyon Euro

2027-28:.............11 milyon Euro