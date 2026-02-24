Forvet sorunu yok

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yapılan ortalardan çok gol yediklerini söyledi.diyen İtalyan hoca, "Bunu konuşuyoruz, çalışıyoruz ama sahaya gelince yapamıyoruz. Yazık oldu" ifadelerini kullandı. Çok sakat verdiklerini de hatırlatan Tedesco, "Şu an 6-7 sakatımız olabilir ama bizler için fark etmez. Söz veriyorum elimizden gelenin en iyisini yapacağız.diye konuştu. Santrfor tartışmalarına da şöyle yanıt verdi: "Elimizde çok fazla çözüm var, bu konuda problemimiz yok.Dolayısıyla konu forvet değil. Geriye değil ileriye bakmalıyız."

