Giriş Tarihi: 24.02.2026

Forvet sorunu yok

Takımdaki sakatlara değinen Tedesco, “İstesek biz de ağlayabilirdik ama güçlüyüz” dedi. Forvet konusunda sıkıntıları olmadığını da söyledi

Samet YÜKSEL
F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yapılan ortalardan çok gol yediklerini söyledi. "Bizim sorunumuz bu" diyen İtalyan hoca, "Bunu konuşuyoruz, çalışıyoruz ama sahaya gelince yapamıyoruz. Yazık oldu" ifadelerini kullandı. Çok sakat verdiklerini de hatırlatan Tedesco, "Şu an 6-7 sakatımız olabilir ama bizler için fark etmez. Söz veriyorum elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İstesek biz de ağlayabilirdik bu durumları dile getirip ama inancım o ki bizler güçlüyüz" diye konuştu. Santrfor tartışmalarına da şöyle yanıt verdi: "Elimizde çok fazla çözüm var, bu konuda problemimiz yok. Neredeyse her maçta gol atıyoruz. Normal koşullarda 1 gol maçı kazanmak için yetmeli. Dolayısıyla konu forvet değil. Geriye değil ileriye bakmalıyız."

