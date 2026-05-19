‘Galatasaray’ı durduracağız’

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım
'ın seçim ofisi açıldı. Kadıköy Caddebostan'da yer alan seçim ofisinin açılışına Ankara
'da bulunan Yıldırım katılmadı. Yönetim kurulu listesinde olması beklenen Mahmut Uslu
, Önder Fırat, Barış Göktürk ve genel kurul üyeleri yer aldı. Açılış için kurdeleyi kesen Mahmut Uslu, Galatasaray'a mesaj gönderdi: "Fatih Terim döneminde 4 sene üst üste şampiyon olmuşlardı, sonra mani olmuştuk. Bu sennnnnnnnne inşallah hep beraber güç verirseniz şampiyon olup gidişatlarını durduracağız."