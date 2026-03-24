Gitti, izledi 3’ünü de beğendi

Ligde azalan şampiyonluk umutları için son 7 hafta savaşmak zorunda olan Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezonun transfer harekâtına başladı. Dört koldan çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takımın Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Hollanda'ya çıkarma yapmış, Nijmegen- Heerenveen maçını tribünden izlemişti.

SABAH Spor bu seyahatin tüm detaylara ulaştı… Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nijmegen'den Ahmetcan Kaplan (stoper), Başar Önal (sol kanat) ve Kodai Sano (orta saha) izlendi. Torunoğulları, futbolculara tam not verdi. 2-2 biten karşılaşmada Sano, 1 asist yaptı.

ORTA ALANA JAPON HARİKASI

Bonservisi Ajax'ta bulunan Ahmetcan'ı daha önce de isteyen sarı-lacivertliler, son durumunu araştıracak. Trabzonspor altyapısından yetişen 23 yaşındaki solak stoperde ısrarını sürdürecek. Skorer kanat oyuncusu eksikliğini gidermek amacıyla da listeye Başar Önal eklendi. Kariyerinin zirvesinde olan 2004'lü yeteneği almak adına şartlar zorlanacak.

En büyük değişimi orta sahada yaşayacak F.Bahçe, Kodai Sano'ya istiyor. Kiralık Alvarez'e veda edecek Kanarya, Fred'le de yolları ayıracak. İsmail'in Avrupa'ya gitme ihtimali düşünülerek bu hamle yapılacak. Hollanda ekibi, devre arasında Sano'yu isteyen Ajax'ın 12.5 milyon Euro teklifini veto etmişti. Wolfsburg ile Crystal Palace da oyuncunun peşinde.