Gol makinesi imzaya hazır!

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet transferinde önemli bir adım attı. Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası hızını artıran sarı-lacivertliler, Aston Villa'nın gol makinesi olarak bilinen Ollie Watkins ile her konuda anlaşmaya vardı. Yönetimin, 30 yaşındaki İngiliz santrfor ile 3 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı öğrenildi. Anlaşmaya göre Watkins'in Fenerbahçe'den yıllık 9 milyon Euro kazanacağı ve deneyimli futbolcunun Kanarya'nın sunduğu tüm şartları kabul ettiği belirtildi. Fenerbahçe'de şimdi gözler Ada ekibiyle yürütülen bonservis görüşmelerine çevrildi.

25 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Watkins için geçtiğimiz hafta resmi temaslar başlarken, Aston Villa'nın transfer görüşmelerinde kapıyı 35 milyon Euro'dan açtığı ifade edildi. Sarı-lacivertli yönetim ise transferi yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedeliyle tamamlamayı hedefliyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.