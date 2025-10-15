Gözler bugün Saran’da

F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, bugün 11.00'de Chobani Stadı'nda basının karşısına çıkacak. Toplantıda, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılabilmesi için alınması gereken yetkiler konusunda bilgilendirme yapılması, gayrimenkul ve taşınmazlarla ilgili yönetime yetki verilmesi yönündeki 11, 12 ve 13. maddelerle ilgili detayların paylaşılması bekleniyor. Ayrıca, şu soruların cevapları merak ediliyor:

1-İRFAN Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında kadro dışı kalacak oyuncular var mı?

2-ALPER Yemeniciler'den boşalan iletişimden sorumlu yeni kişi kim olacak?

3-KEREM Aktürkoğlu'nun çift sözleşmesiyle ilgili neler yapıldı. Bir ceza tehlikesi var mı?

4-EDERSON'UN aldığı ücretin 12 değil 16 milyon Euro olduğu iddiaları doğru mu?