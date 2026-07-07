Greenwood’da sona doğru

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Fenerbahçe'nin haftalardır peşinde olduğu Mason Greenwood transferi bitmek üzere.Yıldız oyuncuyu isteyen takımlar arasında en yüksek bedel sunan ve Greenwood'un da sarılacivertlilere gelmek istemesini koz olarak kullanan yönetim Fransız temsilcisiyle masada. Öğrenilen bilgiye göre