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Giriş Tarihi: 7.07.2026

Greenwood’da sona doğru

Greenwood’da sona doğru
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Fenerbahçe'nin haftalardır peşinde olduğu Mason Greenwood transferi bitmek üzere. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da takımında görmeyi çok istediği İngiliz sağ kanat için Marsilya'ya son teklif yapıldı. Yıldız oyuncuyu isteyen takımlar arasında en yüksek bedel sunan ve Greenwood'un da sarılacivertlilere gelmek istemesini koz olarak kullanan yönetim Fransız temsilcisiyle masada. Öğrenilen bilgiye göre son pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı ve futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip resmi imzayı atacağı belirtildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Greenwood’da sona doğru
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