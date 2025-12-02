G.Saray şakasına bir takım değil

Teknik Direktörü Tedesco, 1-1'lik sonuç için "Çok şeyi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Beşiktaş maçında çok fazla topla oynayıp 2-0 geriye düşmüştük. Amacımız ilk 10-15 dakika basit oynamaktı. Bizim atacağımız uzun topların savunmasını görmek istedik. Bunu da iyi yaptık. 1-0 geriye düşme nedenimiz Sane'nin bireysel becerisiydi. İlk yarının sonu ve ikinci yarının tamamında oyunu kontrol ettik. Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir durum değil. Onlar da maçı kontrol edemedi.İkinci topları kazanmak çok önemliydi. Barış'a ve Osimhen'e sürekli uzun oynadılar. Bunların da çoğunu iyi savunduk" dedi.