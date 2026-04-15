Fenerbahçe Haberleri Guendouzi'ye derbi kalkanı
Giriş Tarihi: 15.04.2026

Çaykur Rize karşılaşması öncesi F.Bahçe’de tam 7 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Ama teknik direktör Tedesco’yu en çok Fransız yıldızı düşündürüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Kadıköy'de cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçını kazanıp, Galatasaray derbisine kayıpsız gitmek isterken, kart sınırındaki 7 oyuncusunu da kaybetmeden bunu başarmak istiyor… Sarılacivertli takımda Semedo, Nene, Brown, Musaba, Mert Müldür, Kerem ve Guendouzi, Rizespor maçında sarı kart görürse RAMS Park'taki büyük finalde forma giyemeyecek. Ancak İtalyan hocayı en çok son haftalarda performansıyla öne çıkan Guendouzi düşündürüyor. Takımın kilit isimlerinden olan Fransız orta sahanın karşılaşmaya kulübede başlama ihtimali de düşünülüyor. Rize karşısında İsmail Yüksek- Kante ya da Fred-Kante ikilisinden birinin 11'de sahaya çıkması güçlü seçenekler arasında. Teknik heyet, hem dengeyi korumak hem de derbi öncesi risk almamak adına kararı son idmanda verecek.

