Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Gülüyor bi Kerem!
Giriş Tarihi: 25.8.2025

Gülüyor bi Kerem!

Portekiz basını, F.Bahçe’nin kapısından dönen milli futbolcunun Tondela maçında öfkeli ve gergin olduğunu belirtti. Benfica kulübü ise sosyal medyadan Kerem’in ‘gülen videosunu’ paylaşarak iddialara yanıt verdi

Gülüyor bi Kerem!
Fenerbahçe-Kerem Aktürkoğlu flörtünde şimdilik mutlu sona ulaşılamazken milli futbolcu Portekiz'de gündem olmaya devam ediyor. Benfica'nın, Portekiz Süper Ligi'nde Tondela'yı 3-0 yendiği maçta yedek oturan Kerem, 67. dakikada oyuna dahil oldu. Portekiz basını, 26 yaşındaki yıldızın müsabakada oldukça sinirli olduğunu vurguladı. Ayrıca karşılaşmadan sonra Kerem'in öfkeyle topa vurduğu iddia edilen görüntüler servis edildi ve milli oyununun gergin bir ruh hali olduğu savunuldu. Benfica'dan, Kerem'le ilgili söz konusu yorumlara olay bir yanıt geldi. Portekiz kulübü, sosyal medya hesabından deneyimli futbolcunun maça girerken gülümsediği anları paylaştı ve altına "Aktürkoğlu çok sinirliydi" notunu düşerek iddialara imalı bir cevap verdi. Kerem'li Benfica, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi Play-Off maçının rövanşında Estadio da Luz Stadı'nda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Kadıköy'deki ilk randevu golsüz bitmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gülüyor bi Kerem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz